21-Jähriger prallt gegen Lastwagen und stirbt

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 21 bei Schneizelreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) frontal gegen einen Lastwagen geprallt und gestorben. Der Mann kam nach Polizeiangaben vom Donnerstag wegen der nassen Straße ins Schleudern. In einer Rechtskurve verlor er demnach die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den Sattelzug. Ersthelfer konnten nichts mehr für den jungen Österreicher tun; er starb am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der 53 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt bei dem Unfall am Mittwoch einen Schock.