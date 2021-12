21 Covid-Patienten sollen in dieser Woche verlegt werden

In dieser Woche sollen nach derzeitigem Stand insgesamt 21 Covid-Intensivpatienten aus Bayern in andere Bundesländer verlegt werden. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Zwei Patienten wurden demnach am Mittwoch bereits verlegt, 17 weitere sollten am Donnerstag und Freitag folgen, bei zweien waren die Einzelheiten noch nicht geklärt. Zu einem Großteil erfolgen die Verlegungen auf dem Luftweg. Grund ist die Überlastung vieler bayerischer Intensivstationen. Die Planungen können sich jedoch kurzfristig ändern - ein maßgeblicher Faktor ist der Zustand der Patienten.

Zudem lehnen in manchen Fällen die Familienangehörigen die Verlegung in ein mehrere hundert Kilometer entferntes Krankenhaus im Norden ab. So berichtete der Bayerische Rundfunk (Freitag) aus dem niederbayerischen Kreis Freyung-Grafenau, dass dort alle 18 Intensivbetten belegt seien - zu drei Vierteln mit Covid-Patienten. Doch seien keine Patienten verlegt worden, weil Angehörige nicht zustimmten, berichtete der BR unter Verweis auf den Krankenhausdirektor.

