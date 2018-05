2000 Beamte sollen AfD-Bundesparteitag schützen

Von Deutsche Presse-Agentur

Dem Südwesten stehen am Sonntag und in der Nacht zum Montag heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel bevor. Betroffen seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. In Freiburg warnt der DWD sogar vor extremen Unwettern.

Besonders im Bergland könne es vereinzelt zu schweren Gewittern mit Starkregen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.