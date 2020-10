Beim Brand eines Sportheims in Buxheim (Landkreis Unterallgäu) ist ein Schaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei geriet das Sportheim am frühen Donnerstagmorgen in Brand. Das Gebäude brannte komplett ab. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer gelegt. Die Feuerwehr löschte den Brand.