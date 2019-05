20 Jahre danach: FC-Bayern-Legenden gegen ManUnited

20 Jahre nach dem Champions-League-Drama des FC Bayern gegen Manchester United kommt es zu einer Neuauflage. Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, treffen am 26. Mai in Old Trafford zum Jahrestag die Legenden-Mannschaften beider Vereine aufeinander. Der Erlös der Partie soll an die ManUnited-Foundation für wohltätige Zwecke gehen. Neben Kapitän Lothar Matthäus haben viele weitere Akteure von damals ihre Teilnahme zugesagt, unter anderem Stefan Effenberg und Giovane Elber. Betreut werden die „FC Bayern Legends“ von Klaus Augenthaler und Michael Henke.

Der FC Bayern hatte am 26. Mai 1999 im Champions-League-Finale im Camp Nou von Barcelona eine seiner bittersten Niederlagen der Vereinshistorie erlitten. Nach einem Freistoßtor von Mario Basler (6. Minute) waren die Münchner schon am Ziel der Träume, 100 Sekunden fehlten zum Königsklassen-Triumph. Manchester United entschied das Herzschlag-Finale nach Toren der eingewechselten Teddy Sheringham (90.+1) und Ole Gunnar Solksjaer (90.+3) aber noch für sich.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Torschützenliste

Ewige Bundesligatabelle

Meisterliste Bundesliga

Bundesliga-Torschützenkönige

Bayern-Kader mit Saisonstatistiken

FCB-Mitteilung