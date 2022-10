20-Jähriger schläft in Geschäft ein und wird eingeschlossen

Ein 20-Jähriger ist in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt eingeschlafen und nach Ladenschluss versehentlich eingesperrt worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag löste in dem Laden der Alarm aus, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife fand den Mann in dem Geschäft.

Wie er dort hingekommen war, habe er den Beamten nicht erklären können. Seinen Angaben nach sei er in der Nacht in dem Laden aufgewacht, nachdem er zuvor größere Mengen Alkohol konsumiert hatte. Einbruchsspuren fand die Polizei nicht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1 Promille ergeben, hieß es.

