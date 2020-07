20-Jähriger schießt mit Softair-Gewehr auf Tauben

Ein 20-Jähriger hat in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) mit einem Softair-Gewehr auf Tauben geschossen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen am Vortag per Notruf die Beamten informiert, dass ein junger Mann mit einem Luftgewehr samt Zielfernrohr auf die Tiere schieße. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen los und fanden in der Wohnung des 20-Jährigen eine Softair-Waffe, die einem echten Gewehr zum Verwechseln ähnlich sieht. Da das Gewehr dem Waffengesetz unterliegt, wurde es sichergestellt. Den Ermittlungen nach wurden zwar letztlich keine Tauben verletzt, dennoch erhielt der 20-Jährige eine Anzeige.