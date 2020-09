20-Jähriger mit Schussverletzungen gefunden: Eine Festnahme

Ein 20-Jähriger ist im Landkreis Rosenheim mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Kurz darauf nahmen Beamte einen 22-jährigen dringend Tatverdächtigen fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Anwohnerin in Großkarolinenfeld hörte in der Nacht zum Samstag Knallgeräusche und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den Verletzten im Ort. Der Mann wurde in eine Klink transportiert und notoperiert. Zu seinem Gesundheitszustand gab die Polizei keine Informationen heraus. Zu möglichen Hintergründen der Tat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen bislang auch keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei Rosenheim startet jedoch einen Zeugenaufruf.

Bericht der Polizei