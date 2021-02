20-Jährige stirbt nach Brand in Münchner Studentenwohnheim

Eine 20-Jährige ist nach einem Brand in einem Münchner Studentenwohnheim gestorben. Die junge Frau erlag den Folgen einer Rauchvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte. Ein weiterer Bewohner schwebte zunächst noch in Lebensgefahr. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag in der Sauna im Keller des Wohnheims ausgebrochen. Diese brannte komplett aus.

Drei weitere Studierende wurden leicht verletzt, als dicke Rauchschwaden durch das Treppenhaus bis nach oben in das siebenstöckige Wohnheim zogen. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Wohnheim retten. Andere konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Wie viele Studierende zum Zeitpunkt des Brandes in dem Wohnheim anwesend waren, stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr betreute nach eigenen Angaben 25. Laut Polizei sind in dem Wohnheim 185 Personen gemeldet. Die Brandursache war zunächst unklar.

