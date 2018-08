20-Jähriger nach Verkehrsunfall wegen Unterlassung verhaftet

Ein 20-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall bei Bruckmühl (Landkreis Rosenheim) verhaftet worden. Der junge Mann soll in der Nacht zu Samstag einen 19-Jährigen mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt an der Unfallstelle zurückgelassen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am nächsten Morgen meldete sich der 20-Jährige selbst bei der Polizei und gab dort zu, den Unfallwagen gefahren zu haben. Ein am Sonntag erlassener Haftbefehl wurde gegen Auflagen wieder ausgesetzt. Doch muss sich der junge Mann nun wegen versuchten Totschlags durch Unterlassung verantworten.

