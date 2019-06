20-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist nahe Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) tödlich verunglückt. Laut Polizei fuhr der Mann am Samstag mit einem ausgeliehenen Motorrad auf einer Staatsstraße, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Auto einer 64-Jährigen kollidierte. Anschließend sei er gegen den dahinter fahrenden Pkw einer 42-jährigen Frau geschleudert worden. Der 20-Jährige erlag nach Angaben der Polizei vom Sonntag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die zwei beteiligten Autofahrerinnen wurden leicht verletzt.