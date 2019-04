20-Jähriger greift Mann mit Bierflasche an

Ein 20 Jahre alter Mann hat in Nürnberg einen anderen Mann mit einer Bierflasche und einer Bierbank angegriffen und verletzt. Der junge Mann sei mit einem ebenfalls 20-Jährigen in der Nacht zum Samstag aus bislang unklaren Gründen aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Angriff in der Innenstadt erlitt der junge Mann eine blutende Wunde am Kopf, er wurde vor Ort versorgt. Den Tatverdächtigen nahmen Polizisten in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zudem einen Haftantrag.

