20 000 BayernWLAN-Hotspots ermöglichen gratis Internet

20 0000 kostenlose BayernWLAN-Hotspots sind seit Freitag - und damit deutlich früher als geplant - am Netz. „Diese angestrebte Marke haben wir mit der Inbetriebnahme des Hotspots in der Stadtbibliothek Ingolstadt nun sogar schon eineinhalb Jahre früher geknackt“, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Er kündigte an, dass der Aufbau von digitaler Infrastruktur weitergehen werde - etwa im ländlichen Raum und im Öffentlichen Personennahverkehr. Der 20 000. kostenlose WLAN-Hotspot war ursprünglich für Ende 2020 geplant.

„Wir müssen die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst attraktiv gestalten. Dazu gehört für viele Menschen ein kostenloses WLAN-Angebot“, sagte Füracker. Mittlerweile seien rund 900 ÖPNV-Busse mit BayernWLAN ausgestattet. „Damit können die Bürgerinnen und Bürger während ihrer Fahrt kostenfrei und komfortabel im Netz surfen.“

Das BayernWLAN genießt eine große Beliebtheit. Allein im Mai 2019 wählten sich mehr als sieben Millionen Nutzer ein. Der Einstieg in das freie und mit einem Jugendschutzfilter ausgestattete BayernWLAN ist für die Nutzer leicht: Jeder Hotspot heißt „@BayernWLAN“. Es sind keine Registrierung, Passwörter oder Anmeldedaten erforderlich.