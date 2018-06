190 Rinder nach Tbc-Test getötet

Auch im Landkreis Ostallgäu sind nach Informationen des Landratsamts jetzt flächendeckende Untersuchungen auf Rindertuberkulose (Tbc) angelaufen. Die Reihenuntersuchungen betreffen rund 2350 Betriebe mit gut 107000 Tieren.

Nach Einzeluntersuchungen an rund 2600 Tieren waren im Ostallgäu seit Jahresbeginn acht Betriebe vorübergehend gesperrt worden – vier sind inzwischen wieder freigegeben. 190 Tiere wurden bislang laut Landratsamt nach positiven Tests getötet. Sie stammen zum größten Teil aus zwei Betrieben. In einem Fall im südlichen Landkreis wurden mehr als 100 Tiere gekeult.

Die flächendeckende Tbc-Untersuchung war vom Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit in allen Alpen-Landkreisen gefordert worden. Entscheidende Schrittmacherdienste hatte dabei das Oberallgäu geleistet. Dessen Landrat Gebhard Kaiser hatte bereits im November 2012 Tests angeordnet. Dort sind mittlerweile rund 60 Prozent der 90000 infrage kommenden Tiere, die älter als ein Jahr sind, untersucht worden. Auch im Unterallgäu laufen inzwischen flächendeckende Tests.

Start mit einem Simultantest

„Um bei dieser umfangreichen Aufgabe möglichst schnell vorwärtszukommen, hat das Landratsamt Ostallgäu Werkverträge mit 40 Tierärzten geschlossen“, erläutert Sprecherin Susanne Kettemer. Dies habe einige Zeit in Anspruch genommen. Bis wann die Reihentests abgeschlossen sein werden, sei derzeit nicht abzuschätzen.

Verläuft im Ostallgäu der erste Test, der sogenannte Simultantest, positiv, so werden verdächtige Tiere ausgesondert und im Stall separat untergebracht. „Der Betrieb wird dann gesperrt, die Milch darf nicht verwendet werden“, so Kettemer. Getötet würden die Tiere aber erst, wenn ein nachfolgender Gewebetest die Erkrankung auch bestätigt. Dieses Vorgehen habe sich in den vergangenen Monaten bewährt. „Es ist uns wichtig, Klarheit über die Verbreitung der Tierseuche zu erlangen“, betont Kettemer. Auf der anderen Seite wolle man die Folgen für die Bauern möglichst gering halten.

Beschwerden aus der Landwirtschaft habe die Kreisbehörde bislang nur vereinzelt erhalten – so hätten einige Bauern angekündigt, Widerspruch gegen die erlassene Kontrollverfügung einzulegen. „Bei den meisten Landwirten stoßen wir aber auf Verständnis“, erläutert Kettemer.

Landrat Johann Fleschhut lobt die „gute Kooperation“ zwischen den Beteiligten, auch was die Jägerschaft angehe. Bei der Finanzierung der Reihenuntersuchung sieht er den Freistaat besonders in der Pflicht. Dessen Ankündigung, die Untersuchungskosten nicht zu übernehmen, könne so nicht stehen bleiben. Das gelte auch für die nötigen Nachuntersuchungen.