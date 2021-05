19-Jähriger wird in seinem Auto zusammengeschlagen

Ein 19-Jähriger ist im schwäbischen Landkreis Oberallgäu von Unbekannten in seinem Auto zusammengeschlagen worden. Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben vom Samstag mit seinem Wagen vor einem Imbiss in Sonthofen geparkt, als drei Männer die Fahrertüre aufrissen und auf ihn einschlugen. Das Opfer erlitt bei dem Angriff am späten Freitagabend schwere Gesichtsverletzungen. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten mit ihrem Fahrzeug.

