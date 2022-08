19-Jähriger von Auto geschleudert: Schwere Verletzungen

Ein junger Mann ist in München an das Heck eines Autos geklettert und beim Anfahren von diesem geschleudert worden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der 19-Jährige hatte nach Angaben der Polizei zu einer zehnköpfigen Gruppe von Autoposern gehört, die am Donnerstag mit ihren Autos Driftübungen durchführte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei kletterten auch immer wieder Personen an das Heck der Fahrzeuge und fuhren mit. Auch der 19-Jährige kletterte an das Heck eines Wagens, der von einem Gleichaltrigen gesteuert wurde. Als dieser losfuhr, stürzte der 19-Jährige und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:220819-99-447189/2