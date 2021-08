19-Jähriger stirbt bei Unfall in Unterfranken

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall in Unterfranken getötet worden. Mit vier weiteren Menschen saß der Mann in einem Auto, das bei regennasser Fahrbahn von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Laut ersten Ermittlungen sei der Wagen eines 18-Jährigen wegen unangepasster Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 26 zwischen Stetten und Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) aus einer Kurve geschleudert worden. Das deformierte Auto blieb am Freitagabend an einem Baum in Hanglage liegen.

Der Fahrer konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit leichten Verletzungen aus dem Auto befreien. Die Rettung der vier weiteren Insassen war laut Polizei wegen der Hanglage schwierig. Die Feuerwehr war mit 66 Kräften und schwerem Gerät vor Ort.

Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden mit schweren Verletzungen aus dem Wrack befreit. Eine 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Für den 19 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache ermitteln. Die B26 war am Freitagabend zeitweise voll gesperrt.

