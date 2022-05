Ein 19-Jähriger ist in Deggendorf bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein junger Mann am Montagmorgen eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof im Bereich einer Unterführung angegriffen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Verdächtigen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-478999/2