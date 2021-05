19-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Fahrer ermittelt

Der Kreis Sigmaringen vergibt kurzfristig Impftermine an seine Bürger. Der Grund: Im Kreis Sigmaringen sind weniger Bürger geimpft als in anderen Landkreisen. Der Landkreis vermutet, dass Bürger aus anderen Kreisen verstärkt Termine im Impfzentrum in Hohentengen wahrnehmen. Je nach Größe der Kommunen wird deshalb eine bestimmte Anzahl an Impfterminen vergeben. Bürger aus Sigmaringen und Bad Saulgau erhalten 200 Termine. In Sigmaringen beginnt die Vergabe bereits am heutigen Mittwoch.