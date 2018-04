Ein 19-jähriger Mann ist in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Zuvor war er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Andere Fahrzeuge seien bei dem Unfall am späten Dienstagabend nicht beteiligt gewesen. Die Bundesstraße 308 war an der Unfallstelle mehr als drei Stunden lang gesperrt.

