19-Jährige alarmiert Einsatzkräfte und rettet Mann das Leben

Eine 19-Jährige wurde zur Lebensretterin, als sie Einsatzkräfte alarmierte, um einen unter schweren Krämpfen leidenden 73-Jährigen aus seinem verschlossenen Auto zu retten. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann dringend medizinische Hilfe benötigt, er konnte sein Auto jedoch nicht mehr selbstständig öffnen. Die Feuerwehr befreite den Mann am Freitagabend aus dem verschlossenen Fahrzeug in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen), er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Polizei sagte, der 73-Jährige befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung.