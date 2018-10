19 Hühner weg

Auf einem Hof in Augsburg hat es sich ausgegackert - dort sind 19 Hühner spurlos verschwunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saßen die Legehennen am Samstagvormittag noch auf ihren Stangen, am Nachmittag waren sie plötzlich verschwunden. Auch auf dem weitläufigen Gelände des Bauernhofes waren die Hühner nicht zu finden. Am Vortag seinen auf dem Hof fremde Menschen gesehen worden, hieß es von den Ermittlern. Sie vermuten, dass es sich um Hühnerdiebe handelte.