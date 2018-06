1860 wieder mit Kagelmacher und Wolf - „Müssen mehr Tore machen“

- Zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga kann der TSV 1860 München wieder auf die zuletzt angeschlagenen Gary Kagelmacher und Marius Wolf zurückgreifen. Rechtsverteidiger Kagelmacher hatte dem Tabellenvorletzten jüngst beim 0:1 gegen den FSV Frankfurt mit einer Magen-Darm-Erkrankung gefehlt, Stürmer Wolf musste wegen einer Knieverletzung zuletzt zwei Partien passen. „Zum ersten Mal seit langem muss ich wieder überlegen, wen ich mitnehme und aufstelle“, sagte Trainer Benno Möhlmann einen Tag vor der Partie des 18. Spieltags gegen den 1. FC Heidenheim am Freitagabend. „Das ist in Ordnung, das ist das, was wir haben wollen.“

Nach der schwächsten Hinserie der Vereinsgeschichte fordert der Trainer in der zweiten Saisonhälfte vor allem Verbesserungen in der Offensive. „Es gilt, mehr Tore zu machen, selbstbewusster zu agieren, die Aktionen zum Ziel zu bringen“, sagte Möhlmann. Nach der bislang mageren Ausbeute von 14 Zählern wird es für die „Löwen“ schwer, die ominöse 40-Punkte-Marke zum sicheren Klassenverbleib zu erreichen. „40 Punkte sind eine Menge Holz, aber machbar“, sagte Möhlmann. „Ich denke aber, in den letzten Jahren wurden nicht 40 Punkte gebraucht.“

