1860 verlängert Vertrag von Abwehr-Stammspieler Steinhart

Am Freitagvormittag hat Landrätin Stefanie Bürkle die Bürgermeister aller 25 Kreisgemeinden zu einem Spitzengespräch per Videokonferenz einberufen. Die Ergebnisse dieser Runde sollen um 15 Uhr in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt werden, von der wir hier live berichten werden.

Ausgangssperre wird es nach ersten Informationen im Kreis Sigmaringen vorest keine geben. Teilnehmer der Runde sagen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Ausgangssperre in der Konferenz kein Thema war.