1860-Trainer Fröhling blendet Turbulenzen aus - Fokus auf Leipzig

- Trainer Torsten Fröhling will sich trotz der Turbulenzen im Umfeld des Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München allein auf das kommende Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig konzentrieren. Nachdem der derzeit vereinlose Trainer Peter Neururer ein Treffen mit 1860-Geschäftsführer Noor Basha bestätigt hatte, reagierte Coach Fröhling am Freitag gelassen: „Das beschäftigt mich nicht. Ich habe sowieso keinen Einfluss, wer sich mit wem trifft“, sagte der 49-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr).

Nach bislang acht sieglosen Ligaspielen steht Fröhling unter Erfolgsdruck. Der Fokus gelte dem Duell mit Leipzig, das der Coach aber als nicht besonders bezeichnet. „Ich möchte immer das Optimale rausholen. Für mich ist es wie jedes andere Spiel“, betonte Fröhling.

Personell müssen die „Löwen“ neben den Langzeitverletzten auch auf Verteidiger Kai Bülow verzichten, der nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder fit ist. Stürmer Rubin Okotie und Kapitän Christopher Schindler seien hingegen einsatzbereit, berichtete Fröhling.

