1860-Talent Knöferl fällt mit Schulterverletzung aus

Der TSV 1860 München muss im Saisonendspurt der 3. Fußball-Liga vorerst auf Stürmer-Talent Lorenz Knöferl verzichten. Der 18-Jährige hat sich bei der Niederlage im Auswärtsspiel der „Löwen“ gegen den SV Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende eine Schulterverletzung zugezogen. Knöferl müsse in den kommenden Tagen operiert werden, teilte 1860 am Dienstag mit. Die Ausfallszeit sei „noch nicht abschätzbar“.

