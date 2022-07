1860 München vor „heißem Kampf“ zum Auftakt

Der TSV 1860 München will sich gleich zum Saisonstart in der 3. Fußball-Liga als Mitfavorit um den Aufstieg präsentieren. „Wir freuen uns darauf, dass wir Druck entfacht haben. Dieser Druck soll uns beflügeln“, sagte „Löwen“-Trainer Michael Köllner vor dem schwierigen Liga-Start bei Absteiger Dynamo Dresden am Samstag (14.00 Uhr).

Nach zuletzt zwei vierten Plätzen am Saisonende ist die Münchner Sehnsucht nach mehr enorm. „Wir brauchen die maximale Leistung. Und am Ende auch das nötige Glück“, sagte Köllner. Mit einem Sieg gegen den Zweitliga-Absteiger will der TSV das erste Ausrufezeichen setzen. „In Dresden erwartet uns ein heißer Kampf in einem stimmungsvollen Stadion. Endlich geht's wieder los.“

Jo Boyamba (25), einer der insgesamt neun Neuzugänge, wird den Münchnern in Sachsen fehlen. Der Mittelfeldspieler laboriert Medienberichten zufolge an Oberschenkel-Problemen. „Ich hoffe, es ist nicht zu dramatisch. Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagte Köllner.

