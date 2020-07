1860 München verlängert Vertrag mit Stürmer Mölders

Der TSV 1860 München hat sich die Dienste von Stürmer Sascha Mölders auch für die kommende Saison gesichert. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Mölders überzeugte in der vergangenen Spielzeit mit 15 Treffern und 15 Vorlagen in 37 Saisonspielen. „Ich musste mich zwischen Geld und Liebe entscheiden. Und hier bin ich“, sagte der 35 Jahre alte Mittelstürmer, der im Winter 2015 vom FC Augsburg zu den „Löwen“ gewechselt war.

„Sascha ist nicht nur unser Sturmtank und Topscorer, sondern auch und vor allem Antreiber und Identifikationsfigur. Daher freuen wir uns, dass wir Sascha auch in der kommenden Spielzeit im Trikot des TSV 1860 München sehen werden“, erklärte Münchens Geschäftsführer Günther Gorenzel. „Sascha wird durch seine Erfahrung nicht nur sportlich enorm wertvoll für unser junges, dynamisches Team sein, sondern auch auf und außerhalb des Platzes unseren Talenten aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum auf dem Weg zum Profifußball mit unersetzlichem Rat und Tat zur Seite stehen.“

