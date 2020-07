1860 München kampflos in Finale: Memmingen verzichtet

Fußball-Drittligist TSV 1860 München ist kampflos in das Finale um den bayerischen Toto-Pokal eingezogen. Weil der Halbfinal-Gegner FC Memmingen als Gastgeber auf die für Anfang September geplante Partie verzichtet, stehen die „Löwen“ als erstes Endspiel-Team fest. Der Bayerische Fußball-Verband BFV respektierte am Freitag die Entscheidung der Schwaben wegen der ungewissen Zukunft hinsichtlich des Spielbetriebs infolge der Corona-Pandemie.

Im zweiten Pokal-Halbfinale trifft Viktoria Aschaffenburg am 1. oder 2. September auf die Würzburger Kickers. Der Sieger des Finales am 4. oder 5. September darf wenige Tage später in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten. Sollte Würzburg das Endspiel erreichen, wäre 1860 fix im DFB-Pokal dabei, weil die Kickers ihr Startrecht schon mit dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga erspielt hatten.

