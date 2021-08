1860 München in Volleyball-Bundesliga

Der TSV 1860 München ist eine Kooperation mit den Volleyballern des TSV Unterhaching eingegangen und wird damit in der kommenden Saison in der Herren-Bundesliga dabei sein. Das Team, das schon länger in der ersten Liga aktiv ist, firmiere künftig unter dem Namen TSV Haching München, wie die Vereine am Mittwoch bekanntgaben.

Das operative Geschäft der Bundesliga-Mannschaft inklusive der Bereiche Lizenz, Spielerverträge und Spieltagsorganisation verbleibe wie bislang bei den Hachingern. 1860 will beim Marketing helfen und seine eigene Volleyball-Abteilung im Verein reaktivieren. Die Sechziger waren zwischen 1973 bis 1980 viermal deutscher Meister.

