1860 München gründet Abteilung für Frauen-Fußball

Beim TSV 1860 München können nach rund vier Jahrzehnten auch wieder Frauen Fußball spielen. Wie der Traditionsverein am Dienstag mitteilte, wurde Anfang August eine entsprechende neue Abteilung gegründet, die Silke Dehling leitet. Rund 25 Frauen und Mädchen seien bereits im Training, um im Herbst 2021 in den Ligabetrieb starten zu können. Die eigentlich anstehende Spielzeit 2020/21 wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.

Weil die Trainingsplätze an der Grünwalder Straße bereits ausgebucht seien, trainieren die Frauen auf den städtischen Sportanlagen in Freiham und an der St.-Martins-Straße in Obergiesing.

„Wir freuen uns sehr, dass sich mit Silke Dehling und ihren Kolleginnen ein engagiertes Team für die Spartenleitung gefunden hat und der Frauenfußball bei 1860 nach rund vier Jahrzehnten Pause wieder Fahrt aufnimmt“, sagte Roman Beer, der Fußball-Abteilungsleiter des TSV 1860 e.V.

Mitteilung 1860 München