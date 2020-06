1860 München wahrt kleine Aufstiegs-Chance, Haching verliert

1860 München hat die kleine Chance auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Der TSV setzte sich am Sonntag mit 2:1 (1:1) gegen Abstiegskandidat Hallescher FC durch und steht vier Spieltage vor Schluss mit nun 52 Punkten fünf Zähler hinter dem Relegationsrang. Stefan Lex brachte die Löwen in der 8. Minute in Führung, HFC-Verteidiger Anthony Syhre besorgte den zwischenzeitlichen Ausgleich (32.). 1860-Stürmer Sascha Mölders machte nach der Pause den Sieg klar (50.).

Die Aufstiegshoffnungen begraben muss indes die SpVgg Unterhaching. Der frühere Bundesligist unterlag dem SV Meppen mit 0:3 (0:1). Gäste-Stürmer Deniz Undav gelang dabei ein Wahnsinns-Treffer. Der Dritte der Torschützenliste überraschte den weit vor seinem Kasten stehenden Hachinger Keeper Nico Mantl in der 12. Minute mit einem Schuss von der Mittellinie. Die weiteren Tore erzielten Marcus Piossek (84.) und Willi Evseev (90.+2). Mit 49 Punkten steht Haching auf Platz zehn, acht Zähler hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz.

DFB-Website zur 3. Liga