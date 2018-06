1860 München unterliegt Mönchengladbach

Für den TSV 1860 München war im Testspiel Champions-League-Kandidat Borussia Mönchengladbach eine Nummer zu groß. Der Fußball-Zweitligist unterlag dem Bundesligisten am Mittwoch mit 1:3 (0:1). Vor rund 3500 Zuschauern in Rottach-Egern am Tegernsee traf für die Gladbacher vor der Pause zunächst Raffael (25. Minute/Foulelfmeter). Nach dem Seitenwechsel erhöhten André Hahn (63./Handelfmeter) und Lars Stindl (67.). Für die „Löwen“ verkürzte Stefan Mugosa (86.) kurz vor dem Abpfiff.

