1860 München eröffnet Drittligasaison gegen Münster

Der TSV 1860 München bestreitet heute vor heimischem Publikum das Saisoneröffnungsspiel in der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka empfängt im Grünwalder Stadion Preußen Münster. Der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Fußball-Mittelfeldspieler Timo Gebhart wird zum Münchner Aufgebot zählen. Einen Einsatz in der Anfangsformation hält der „Löwen“-Coach aber nicht für wahrscheinlich. „Eine halbe Stunde traue ich ihm mindestens zu, wenn nicht eine Halbzeit“, meinte Bierofka. In der vergangenen Saison wurden die Münchner Zwölfter in der 3. Liga.

Kader 1860 München

Spielplan 1860 München

Präsidium 1860 München