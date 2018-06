1860 im Tabellenkeller: „Reinbeißen“ im „Schmuckkästchen“

- Ein Endspiel gewonnen, drei vor der Brust: Trainer Daniel Bierofka sieht seinen abstiegsbedrohten Zweitligisten TSV 1860 München weiter unter Zugzwang. „Es ist wenig Zeit, solche Erfolge zu genießen. Die Situation hat sich grundlegend nicht groß verändert“, sagte Bierofka vor dem Spiel beim FC St. Pauli am Freitagabend (18.30 Uhr). Die Münchner liegen auf Relegationsrang 16, haben aber durch direkte Duelle in den letzten drei Saisonwochen den Klassenverbleib in eigener Hand.

Zurückgreifen können die „Löwen“ wohl auf den zuletzt angeschlagenen Sascha Mölders, der nach einer Knieverletzung wieder im Training ist. Der Angreifer sei „definitiv eine Option“, so Bierofka. Nach einer Gelb-Rot-Sperre zurückkehren wird Milos Degenek, der beim 1:0 gegen Eintracht Braunschweig ausgesetzt hatte.

Den Heimerfolg beim Debüt empfand Bierofka als enorm wichtig. „Für Siege gibt es keinen Ersatz. Man glaubt wieder mehr an sich selbst“, sagte er. Auch mit der Leistung war der Nachfolger von Routinier Benno Möhlmann einverstanden. „Wir waren sehr aggressiv und haben viele Zweikämpfe gewonnen. Das ist für mich ganz wichtig.“

Ob er auch beim Gastspiel in Hamburg wieder ohne Michael Liendl und Rubin Okotie beginnen wird, ließ Bierofka offen. Gegen Braunschweig hatte das österreichische Joker-Duo den Sieg herbeigeführt.

Dass bei St. Pauli der Aufstieg bereits Geschichte ist, spielt für Bierofka keine Rolle. „Der Gegner interessiert mich nicht. Wir müssen unsere Stärken in die Waagschale werfen“, betonte der 37 Jahre alte Ex-Profi der Münchner. Auf die anderen Plätze will er dabei nicht schauen: „Ich muss mich auf mein Spiel konzentrieren. Wir müssen uns 90 Minuten in dieses Spiel reinbeißen.“ Die Stimmung im Stadion am Millerntor, das Bierofka als „Schmuckkästchen“ bezeichnete, müsse „man annehmen“.

Vor den wegweisenden Endspielen gegen Paderborn (8. Mai) und beim FSV Frankfurt (15. Mai) hat der TSV derweil noch eine andere Baustelle. Mit Jan Mauersberger, Christopher Schindler, Maxi Wittek, Daniel Adlung, Liendl und Okotie sind gleich sechs etablierte Kräfte von einer Gelbsperre bedroht, darunter drei Akteure aus der Viererkette. Mit drei Siegen zum Abschluss stünde die Rettung der „Löwen“ fest, ein möglicher Umweg würde über die Relegation (20. und 24. Mai) führen.

