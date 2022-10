18-Jähriger in Stripclub um Tausende Euro betrogen

Ein junger Oberpfälzer ist in einen polnischen Stripclub gegangen - danach waren über 5600 Euro von seinem Konto verschwunden. Auf einer Klassenfahrt nach Krakau sei der 18-Jährige aus Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach in den Club gegangen und habe dort 65 Euro für einen „Private Dance“ mit seiner EC-Karte bezahlt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob der junge Mann dabei mit einer Tänzerin in einen separaten Raum ging oder diese an seinem Tisch tanzte, sei unklar, sagte ein Sprecher der Amberger Polizei.

Gleichzeitig seien dem Oberpfälzer nach eigenen Angaben zwei Gläser Schnaps serviert worden - angeblich auf Kosten des Hauses. An das, was danach passiert sei, konnte sich der junge Mann nicht mehr erinnern, wie er der Polizei berichtete. Als der 18-Jährige von der Klassenfahrt nach Hause kam, stellte er den Angaben zufolge fest, dass Unbekannte mehrmals Geld von seinem Girokonto abgebucht hatten und mehrere Tausend Euro fehlten. Nach seiner Überzeugung könne dies nur in dem Krakauer Stripclub passiert sein, berichtete der Geschädigte bei der Polizei.

„Er ist auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen, sich bei uns zu melden“, sagte der Polizeisprecher. Aussichtslos sei die Sache nicht: Man werde nun in Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen versuchen, die unberechtigten Abbuchungen nachzuverfolgen und die Täter ausfindig zu machen.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-170156/3