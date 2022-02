18-jähriger Autofahrer stirbt in Mittelfranken

Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall im mittelfränkischen Trautsheim ums Leben gekommen. Der junge Mann fuhr mit seinem Kastenwagen am Freitagmorgen auf einer Staatsstraße im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, als er mit seinem Auto ins Schlingern geriet, teilte die Polizei mit. Als er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam, sei er dort von einem Wagen erfasst worden. Der 18-Jährige kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus, starb dort aber wenig später. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220211-99-82772/2