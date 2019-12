18-Jähriger nach Vergewaltigung festgenommen

Ein 18-Jähriger sitzt nach einer Vergewaltigung in Kleinwallstadt in Untersuchungshaft. Er habe die Tat gestanden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Montag. Der junge Mann soll vor einer Woche eine Frau abends in dem Ort im Landkreis Miltenberg überfallen und vergewaltigt haben, als diese mit ihrem Hund spazieren ging. Die Polizei fahndete mit einer 20-köpfigen Ermittlungskommission nach dem Täter. Schließlich geriet der 18-Jährige am vergangenen Freitag ins Visier der Kriminalpolizei, die ihn festnahm.