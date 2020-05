18-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in der Rhön

Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Unterfranken ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Rhön ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen im hessischen Gersfeld, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen war in seinem Kleinwagen unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf einer Wiese zum Liegen. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

