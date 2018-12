1,7 Millionen Schüler freuen sich auf Weihnachtsferien

Rund 1,7 Millionen Schüler und 150 000 Lehrer in Bayern haben an diesem Freitag den letzten Schultag des Jahres. An Heiligabend beginnen im Freistaat die zweiwöchigen Weihnachtsferien - in weiten Teilen des Landes ohne den von vielen erhofften Schnee. Am 7. Januar geht es wieder los, dann beginnt der Endspurt bis zu den Zwischenzeugnissen. Diese erwarten Schüler, Eltern und Lehrer am 15. Februar.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wünscht den Schülern und Lehrer Zeit und Ruhe für ein harmonisches Weihnachtsfest: „Weihnachten gibt uns die Gelegenheit, sich der Werte zu vergewissern, die für uns von zentraler Bedeutung sind. Die Gedanken des Gebens, des Teilens und des Achtgebens sind allgemeingültig, sie sind wichtige Säulen unserer Gesellschaft.“