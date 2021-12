17-Jähriger stirbt nach Stichen: 16-Jähriger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen in München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 16-Jährige mit Wohnsitz in München stehe im Verdacht, den anderen Jugendlichen getötet zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der 17-Jährige war Polizeiangaben zufolge am Abend des vergangenen Freitags während eines Handgemenges in einem Hinterhof in der Münchner Innenstadt mit einem spitzen Gegenstand am Oberkörper verletzt worden. Kurze Zeit danach brach er blutend zusammen - am Samstag starb er im Krankenhaus.

Die Polizei hatte nach der Tat nach zwei Verdächtigen gefahndet. Nach der zweiten Person werde weiter gesucht, sagte der Polizeisprecher am Freitag. Zeugen hatten beide Verdächtige als zwischen 16 und 17 Jahre alt beschrieben.

