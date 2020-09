17-jähriger Rollerfahrer will überholen und gerät unter Auto

Bei einem Unfall in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) ist ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte der Jugendliche ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Der Fahrer des Autos erkannte dies jedoch zu spät und bog nach links in eine Parktbucht ein. Der Rollerfahrer prallte daraufhin am Montagabend seitlich gegen den Wagen und rutsche unter das Fahrzeug. Hierdurch verletzte er sich schwer am Kopf. Der Mitfahrer des 17-Jährigen flüchtete zu Fuß vom Unfall. Der junge Fahrer trug keinen Helm und war betrunken. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller war zudem weder versichert noch zugelassen und wurde sichergestellt.