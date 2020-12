17-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem nächtlichen Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Niederbayern ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Montag war der Jugendliche kurz nach Mitternacht bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) auf der Bundesstraße 12 unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Lastwagen. Dessen 58-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die B 12 blieb wegen der Aufräumarbeiten für sechs Stunden gesperrt. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete die Erstellung eines Gutachtens an.

