17-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 17-jähriger Autofahrer hat sich in München einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein und trat am Montagabend in der Innenstadt am Odeonsplatz die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Rottall-Inn beschleunigte, überfuhr zahlreiche rote Ampeln, überschritt mehrfach die Höchstgeschwindigkeit und fuhr teils im Gegenverkehr und auf Tram-Schienen.

Mit vereinten Kräften konnten mehrere Beamte den 17-Jährigen stoppen, wobei der Fahrer sowohl sein eigenes Auto als auch einen Dienstwagen beschädigte. Der Jugendliche wurde unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

