17-jähriger Radfahrer stirbt bei tragischem Verkehrsunfall

Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bei München Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls geworden. Ein vorfahrtsberechtigter Autofahrer hatte dem Jugendlichen per Handzeichen angedeutet, er könne die Straße überqueren. Ein weiterer, ebenfalls vorfahrtsberechtigter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug jedoch weiter. Dabei erfasste er den 17-Jährigen, der im Vertrauen auf den Vorfahrtsverzicht des anderen Autofahrers losgefahren war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der Jugendliche noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Beide Autofahrer erlitten am Dienstagabend einen Schock und mussten von einem Kriseninterventionsteam versorgt werden.