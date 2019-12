169 Millionen Euro Schaden durch organisierte Kriminalität

Am 17. Dezember jährt sich die Bombardierung Ulms zum 75. Mal. Zu einer Gedenkveranstaltung im Stadthaus, die ein Aufruf zum Frieden in Europa und der Welt war, kamen am Sonntag viele Besucher – auch Menschen, die sich noch bewusst an den 17. Dezember 1944 erinnern können.

An jenen Abend des dritten Adventssonntages, als zwischen 19.23 Uhr und 19.50 Uhr 330 britische Bomber die Stadt zerstörten und 707 Menschen ums Leben kamen. Der Autor Rudi Kübler stellte sein neues Buch vor, das zum Jahrestag in der „Kleinen Reihe“ des Ulmer ...