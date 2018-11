16 Jahre alte Hilfskraft soll Patienten bestohlen haben

Eine 16 Jahre alte Hilfskraft soll im Klinikum Kaufbeuren mehreren Patienten Geldbeutel und Schmuck gestohlen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden zwischen Ende Oktober und Anfang November Wertgegenstände aus den Zimmern der Patienten entwendet, während sie in anderen Räumen behandelt wurden. Darunter waren auch zwei EC-Karten samt vermerkter Geheimzahl. Der Polizei zufolge wurde der verdächtige 16-Jährige dabei gefilmt, wie er die EC-Karten benutzte. An mehreren Geldautomaten soll er rund 11 000 Euro abgehoben haben. Ein Beamter erkannte den polizeibekannten Jugendlichen von den Videoaufnahmen wieder, die Polizei nahm ihn daraufhin fest. Einen Teil des Bargeldes hatte der 16-Jährige bei der Festnahme bei sich, ebenso wie 76 Gramm Marihuana. Des Rest soll er mit Freunden für Luxusartikel und Drogen ausgegeben haben.

Pressemitteilung der Polizei