16-Jähriger wird von Auto angefahren und stirbt

Beim Überqueren einer Fußgängerampel im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ist ein 16-Jähriger von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Jugendliche erlag nach Polizeiangaben vom Samstag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 21 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Wie der Unfall am Freitag auf der Nordtangente in Mühldorf am Inn passieren konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Nordtangente war mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

