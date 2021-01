Ein 16-Jähriger hat sich auf einem Hang in Schwaben mehrmals mit seinem Traktor überschlagen und ist gestorben. Der junge Mann habe den Hang bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) hinunterfahren wollen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Das Gelände sei dafür jedoch zu steil gewesen. Der 16-Jährige starb am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle.