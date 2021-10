16-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bei einem schweren Motorradunfall in Bad Feilnbach (Rosenheim) ist am Dienstag ein 16 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei verlor der Fahranfänger bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.

